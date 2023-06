Georgina Rodriguez świętowała urodziny dzieci. Włożyła nietypowe buty

Instagramowy profil Georginy Rodriguez obserwuje prawie 50 milionów osób. Internauci z całego świata są bowiem ciekawi, jak wygląda luksusowe życie partnerki Cristiano Ronaldo. Kobieta pokazuje je nie tylko w sieci. Do swojego życia zaprosiła także kamery, czego efektem są dwa sezony reality-show "Jestem Georgina" wyprodukowanego przez Netfliksa .

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo mają dwoje wspólnych pociech – sześcioletnią Alanę Martinę oraz Bellę Esmeraldę, która ma roczek. Jednak łącznie wychowują pięcioro dzieci . Do gromadki należy jeszcze 13-letni Cristiano Junior oraz bliźnięta – Eva Maria i Mateo, którzy właśnie skończyli sześć lat.

Z tej okazji w domu piłkarza odbyło się huczne przyjęcie. Georgina Rodriguez podzieliła się na Instagramie kilkoma zdjęciami z dziecięcej imprezy urodzinowej. Celebrytka miała na sobie kremową, przylegającą do ciała sukienkę mini o kroju bokserki .

Choć Georgina Rodriguez wie, jak zaskoczyć, to na polskim podwórku prym w tym tej kwestii wiedzie oczywiście Doda . Wokalistka już trzy tygodnie temu na konferencji przed Polsat SuperHit Festiwal miała na sobie podobne buty. Metaliczne kozaki Dody połyskiwały jednak we wszystkich kolorach tęczy .

Czyżby nadeszła nowa moda, która zdominuje sezon letni 2023? Być może. Lecz z pewnością niewiele kobiet zdecyduje się na zakup takiego modelu, gdyż przy nim określenie "ekstrawagancja" to mało powiedziane.

