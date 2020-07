Ghislaine Maxwell oskarżona o werbowanie dziewczyn dla miliardera-pedofila. "Nie jest Cruellą de Mon"

Ghislaine Maxwell , była partnerka Epsteina, przebywa w areszcie i jest oskarżona o werbowanie nieletnich dziewcząt, namawianie do podróży, a później seksu z miliarderem. Zarzuca się jej handel żywym towarem i krzywoprzysięstwo. Maxwell nie przyznaje się do winy.

Ghislaine Maxwell jako "Curella de Mon"

Przyjaciele Maxwell twierdzą, że 58-letnia towarzyszka Epsteina , która we wtorek ma stawić się przed sędzią w Nowym Jorku w celu formalnego oskarżenia o wyszukiwanie 14-letnich dziewcząt dla miliardera, seryjnego pedofila i jej byłego chłopaka, nie jest "Cruellą de Mon".

W rozmowie z "Mail on Sunday" jeden z nich nawiązał do postaci Cruelli de Mon z kreskówki Disneya "101 Dalmatyńczyków" i powiedział, że porównywanie Maxwell do czarnego charakteru z kreskówki jest dla niej krzywdzące. Według niego kobieta ma wkrótce udowodnić, że jest niewinna.