Gigi Hadid jest w ciąży. Wieści zza oceanu

Gigi Hadid i były członek zespołu One Direction, Zayn Malik, spodziewają się pierwszego dziecka. Tak przynajmniej donoszą media zza oceanu. Co na to jej 55-letnia mama modelki, Yolanda Hadid?



Gigi Hadid i Zayn Malik spodziewają się dziecka (ONS.pl)