"Goła noga i ciężki but". Tak ubrana wyleguje się na kanapie

Klasa i szyk! Małgorzata Kożuchowska to jedna z najlepiej ubranych Polek, której stylem inspiruje się wiele kobiet. Zachwyca przemyślanymi stylizacjami na branżowych eventach, ale na co dzień też lubi się modnie nosić.

W ostatnich latach "buckle boots", czyli masywne "buciory", zdobyły serca wielu miłośników mody, również polskich gwiazd. Noszą je m.in. Marina Łuczenko-Szczęsna , Dorota Gardias , Maffashion i Karolina Pisarek . Teraz do tego grona dołączyła Małgorzata Kożuchowska. Aktorka sięgnęła po czarne kozaki z charakterystycznymi klamerkami po bokach.

Do masywnych kozaków Małgorzata Kożuchowska dobrała zwiewną spódnicę z wysokim stanem i kwiatowym printem. Zestawiła ją z białą koszulą, którą wpuściła do środka.

Pod postem posypały się komentarze. Co o takim zestawieniu sądzą fani aktorki? Zdania są podzielone. "Fajnie wygląda u kogoś, ale ja nie wyobrażam sobie tego w upał", "Co by pani nie ubrała i tak będzie petarda", "Uwielbiam, ja dziś kowbojki", "Super zestawienie, ale ja zdecydowanie nie" - czytamy na instagramowym profilu Kożuchowskiej, który śledzi ponad milion osób. Jak oceniacie tę stylizację?