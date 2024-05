Zapomnij o czółenkach na wesele. Teraz furorę robią sandały w stylu Kożuchowskiej

Wybierając się na wesele, zależy nam na tym, aby prezentować się naprawdę zjawiskowo. Często na długo przed uroczystością szukamy odpowiedniej kreacji. Nie mniej ważne są także dodatki, a w szczególności buty. W końcu to właśnie od nich zależy, czy będziemy mogli szaleć do białego rana na parkiecie. Tym razem warto zainspirować się modnymi stylizacjami gwiazd.

Katarzyna Cichopek na weselu Rafała Mroczka

Przegląd stylizacji w poszukiwaniu idealnych butów na wesele zaczynamy od jednej z ostatnich stylizacji Katarzyny Cichopek. Aktorka niedawno pojawiła się na ślubie Rafała Mroczka.

Gwiazda do kobaltowej sukienki mini dobrała beżowe sandałki na szpilce, które w tym przypadku były dość zachowawczym wyborem. Mając tego typu model w swojej szafie, możemy mieć pewność, że nie tylko dopasujemy go do wielu stylizacji, ale również nie odwrócimy uwagi od swojego stroju.

Marta Nieradkiewicz stawia na klasykę

Kolejną gwiazdą, która wybrała sandałki w klasycznym kolorze, jest Marta Nieradkiewicz. Aktorka zdecydowała się na czarny total look, który był niezwykle elegancki. Do sukienki bez ramiączek dobrała buty z charakterystycznymi paskami (dodatkowo też stabilizowały jej stopę).

Warto dodać, że czarne buty to prawdziwy "must have" w szafie każdej kobiety. Nie tylko są szalenie szykowne, ale również pasują zarówno na co dzień, jak i od święta. Nic więc dziwnego, że tego typu model pojawił się również w kolekcji Nieradkiewicz.

Małgorzata Kożuchowska i sandałki z nutką szaleństwa

Klasyczne modele to jednak niejedyne propozycje, w którym można śmiało wybrać się na wesele. Małgorzata Kożuchowska swego czasu często prezentowała się w sandałkach, które od razu przykuwały spojrzenia fanów. Z pozoru zachowawcze buty wyróżnia oryginalna podeszwa w szpic ozdobiona brokatem.

Tak efektowne sandałki świetnie sprawdzą się w połączeniu zarówno z prostą, jak i strojną sukienką. Bez obaw można je także zestawić z eleganckim garniturem lub kombinezonem.

Marcelina Zawadzka w fantazyjnych butach

A gdyby tak połączyć klasyczne czółenka z sandałkami? Właśnie w takich butach pokazała się niedawno Marcelina Zawadzka.

Sukienkę mini zestawiła z beżowymi szpilkami z odsłoniętymi palcami, które wyróżniały liczne biżuteryjne elementy. Oryginalny model świetnie współgrał ze zdobieniami na jej kreacji. Szukając więc butów na wesele, warto rozważyć zakup modelu, który dzięki detalom uzupełni nasz look.

Biel rządzi na salonach

Jeszcze niedawno niewiele pań sięgało po białe obuwie, które kojarzyło się przede wszystkim z modą lat 90. oraz strojami panien młodych. Dziś jednak z powodzeniem modele w tym kolorze dopełniają wiele naszych stylizacji, w tym także tych na wesele.

Małgorzata Rozenek-Majdan białe sandałki dobrała do pomarańczowej sukienki o fasonie marynarki. Decydując się na tego typu połączenie, świetnie podkreśliła swoją opaleniznę.

