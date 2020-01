WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 2 poradnik kupującegomoda damska Sylwia Ścibak 5 godzin temu Golfy wracają do łask. Niezastąpione w zimowej garderobie Powraca moda na wysokie kołnierze. Jeśli nie lubisz odsłaniać dekoltu, zwłaszcza podczas jesieni i zimy, swetry i bluzki z golfem będą dla ciebie idealnym wyborem. Sprawdź, jak w łatwy sposób można stworzyć z nimi eleganckie stylizacje. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Czarny golf to klasyka, która pasuje niemal do wszystkiego (iStock.com) Golf znowu popularny Koncepcja ubioru z wysokim kołnierzem pojawiła się w XIX wieku. Kiedyś było to ubranie noszone głównie przez cyklistów, którzy chcieli ochronić szyję przed podmuchami wiatru. Potem korzystali z niego także żeglarze oraz żołnierze. W latach 50. XX wieku pojawił się "na salonach", głównie za sprawą największych gwiazd ówczesnego kina, czyli Marylin Monroe, Elizabeth Taylor czy Audrey Hepburn. W golfach lubowali się także panowie z The Beatles, Steve McQueen, a także Andy Warhol. Dziś obserwujemy wielki powrót do zabudowanych swetrów z golfem, które zasłaniają wszystko, ale jednocześnie podkreślają kształty. Możemy je znaleźć w różnych wariantach. Najpopularniejszy jest oczywiście obcisły, cienki golf, ale w sklepach znajdziemy również grube swetry z szerokim, opadającym golfem oraz półgolfy. Golfy pasują każdemu, ale mogą niekorzystnie się prezentować na paniach z bardzo obfitym biustem oraz na paniach z krótką szyją. Można wówczas sięgnąć po modele bardziej obszerne, z szerszym, opadającym kołnierzem. Można również zdecydować się na luźny półgolf w połączeniu z długim naszyjnikiem, który optycznie "wyciągnie" te partie ciała i je wyszczupli. Z czym warto nosić? Swetry z golfem można stylizować naprawdę na wiele różnych sposobów, bardziej nowocześnie albo bardziej tradycyjnie. Jeśli pasuje nam koncepcja z lat 50., wybierzmy klasyczny, czarny model opinający ciało i dobierzmy do niego jeansy z wysokim stanem bądź cygaretki oraz lordsy na płaskiej podeszwie. Możemy też dopasować sweter z golfem do kolorowej marynarki w kratę, a do tego dołączyć eleganckie spodnie w kant oraz klasyczne botki. Takie zestawienie z pewnością sprawdzi się w pracy. Klasyczny obcisły golf stworzy dobry duet także z dowolnym fasonem spódnicy. Jeśli dodamy do niego ołówkową mini, wtedy powstanie kolejny wariant stylizacji biurowej. Jeśli dołączymy rozkloszowany model midi oraz delikatne szpilki, to skomponujemy skromny i klasyczny strój idealny na wieczorną randkę. Jeśli zaś zdecydujemy się na coś bardziej wyzywającego, np. czarną spódnicę z imitacji skóry, wówczas będziemy mieć gotowy zestaw na wieczorną imprezę. Wystarczy dołączyć botki z ćwiekami i czarny kożuch. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne