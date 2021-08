Gosia Dokowicz ma 45 lat, 5 dzieci, 2 wnucząt i świetnie rozwijający się biznes. "Nie mogę się doczekać, kiedy pójdę z wnukami na imprezę"

"Jestem silną kobietą. Fizycznie i psychicznie"

Gosia Dokowicz w wywiadzie dla dzieńdobry.tvn.pl opowiedziała o kulisach swojego życia. - (...) Jestem silną kobietą, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Nie miałam żadnego dodatkowego wsparcia z zewnątrz. Wychowywaliśmy dzieci wspólnie z mężem, ale on zajmował się pracą, żeby utrzymać cały dom, więc przez długie lata to głównie ja opiekowałam się dziećmi. Nie męczyłam się przy tym. Miałam szczęście, że to było dla mnie naturalne, bo przecież nie dla każdej kobiety jest. Nie jestem typem kury domowej, gotowałam i sprzątałam zdecydowanie z musu. Poświęciłam się dzieciom, ale bardzo lubiłam ten czas. To były piękne lata. Chciałam, żeby dzieci wchodząc w dorosłe życie, miały stabilny kręgosłup moralny i były pewne siebie, nie bały się. By wypuścić dziecko w świat bez kompleksów, wcześniej musisz w nie dużo włożyć. Tylko to naprawdę wszystko jest kwestią możliwości. Ja akurat miałam siłę psychiczną, żeby być z dziećmi non stop i w nie inwestować swoją energię. I to zaprocentowało. Moje dzieci są otwarte, odważne i z ciekawością wkraczają w świat. To jest mój sukces "zawodowy" i cieszę się, że ta metoda się sprawdziła - stwierdziła.