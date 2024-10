Gotujesz na gazie? Naukowcy mówią o konsekwencjach

Według zawartych w dokumencie danych gotowanie na gazie jest szkodliwe dla naszego zdrowia. Jak przytacza "Gazeta Wyborcza", to problematyczna sytuacja, gdyż w Polsce w ten sposób przygotowuje posiłki ponad 30 mln osób.

Benzen, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ultradrobne cząsteczki, pył zawieszony o maksymalnej średnicy 2,5 mikrometra - to substancje, które unoszą się w pomieszczeniu, w którym gotujemy na kuchence gazowej.

Twórcy "Jak gotując na gazie, narażamy się na astmę i inne choroby dróg oddechowych" zaznaczają, że gotowanie na gazie szczególnie źle wpływa na dzieci, ponieważ nadal mają one niedojrzałe układy odpornościowe, a także zwiększone zapotrzebowanie na tlen, powiązane z większą wentylacją minutową.

Jak dodaje naukowiec, najgroźniejsze są tlenki azotu gromadzące się w dolnych częściach pomieszczenia, co naraża dzieci jeszcze bardziej na kontakt z trującym gazem. Jak tłumaczył, ten sam tlenek azotu powstaje m.in. przy używaniu silników diesla.

