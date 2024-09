Zaoszczędzisz czas. Zmywarka umyje się sama

W jaki sposób wyczyścić zmywarkę, aby mieć pewność, że zrobiliśmy to dokładnie? Na instagramowym profilu należącym do Doroty Hajzar pojawiło się przydatne wideo z instruktażem. Prosty trik sprawi, że wyczyszczenie zmywarki będzie banalne.

"Twoja zmywarka może umyć się sama?" - zapytała instagramerka, pokazując na nagraniu wideo, jak odkręca i wyjmuje poszczególne części zmywarki, znajdujące się na jej dnie oraz przy samej górze. Odpowiedź na to pytanie brzmi: "oczywiście". Wystarczy jedynie postępować zgodnie z instrukcją pokazaną na filmie.

Potrzebujemy sody, kwasku cytrynowego oraz octu. Miarką sody oczyszczonej oraz miarką kwasku posypujemy wnętrze zmywarki. Ocet nakładamy na wewnętrzną stronę drzwi i polerujemy je szmatką. W szufladzie zmywarki umieszczamy odkręcone wcześniej spryskiwacz górny i dolny oraz część trzymającą mikrofiltr. Zamykamy zmywarkę i włączamy opcję na panelu "czyszczenie". I na tym nasza praca się kończy. Wówczas spokojnie czekamy na to, aż w środku zadziałają wrzucone przez nas produkty.

Oprócz octu, kwasku cytrynowego i sody oczyszczonej dobrze jest znać dodatkowe triki na utrzymanie zmywarki w idealnym stanie. Co miesiąc warto przeprowadzać pełne czyszczenie z jedynie użyciem octu. Można również stosować cytrynę, która działa odkażająco i pomaga w usuwaniu tłuszczu oraz kamienia.

Czyszczenie zmywarki to klucz do jej długowieczności. Regularnie dbając o sprzęt, unikniemy nieprzyjemnych zapachów i problemów z nieskutecznym myciem naczyń.

Wrzuć do pralki. Bęben będzie lśnił jak nowy

Wrzuć do pralki. Bęben będzie lśnił jak nowy

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!