Ok, rozumiem

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Wsyp do garnka i zagotuj. Po przypaleniu nie będzie już śladu

Przypalony garnek to nie lada wyzwanie. Wszystko dlatego, że nieestetyczne zabrudzenia są trudne do usunięcia. Na szczęście istnieje sposób, dzięki którym można szybko się z nimi uporać.

Wystarczy chwila nieuwagi, by przypalić ulubiony garnek. Zawzięcie czyszcząc go metalowym druciakiem, możemy nieco go uszkodzić, dlatego zanim sięgniemy po ostateczną broń, warto wypróbować nieco mniej inwazyjne metody.

Przypalony garnek to już żaden problem

Wydawać by się mogło, że gdy przypalimy garnek, możemy się z nim już pożegnać. W końcu tego typu zabrudzenia rzadko można w pełni usunąć. Zdarza się, że odbarwiają naczynie, przez co ponowne gotowanie w nich nawet po dokładnym umyciu wydaje nam się niezbyt higieniczne. Okazuje się, że w niektórych przypadkach można w prosty sposób pozbyć się tego typu zabrudzeń.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Paulina Czajka, która prężnie rozwija swój profil na Instagramie, gdzie dzieli się z obserwatorami poradami dotyczącymi porządków w domu, opublikowała post, na którym zdradziła, co zrobić, aby rozprawić się z przypaleniami na garnku.

Ekspertka radzi, by do zabrudzonego garnka wsypać pół szklanki sody oczyszczonej oraz 100 ml wody. Następnie wszystko należy gotować przez ok. 15 minut i gotowe. Po przypaleniach nie powinno być już śladu.

Jak wyczyścić przypalony garnek?

Przypalenia z garnka najlepiej usunąć jest od razu po ugotowaniu w nim potraw. Jeśli jednak nie mamy czasu, by niezwłocznie się tym zająć, istnieje rozwiązanie, które może ułatwić nam późniejsze czyszczenie.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Zanim przystąpimy do mycia garnka, należy zalać go wodą, tak, aby wszystkie zabrudzenia mogły odmięknąć. Po ok. godzinie niektóre z nich będzie można usunąć za pomocą gąbeczki.

Jeśli spalenizna wciąż będzie się na nim utrzymywała, ponownie przyda nam się soda oczyszczona, którą należy wsypać do garnka. To jednak nie koniec. Oprócz niej do naczynia należy także dodać kwasek cytrynowy oraz sól, tak by przykryły dokładnie zabrudzenia, których chcemy się pozbyć. Najlepiej jest zostawić tego typu mieszankę na całą noc. Następnego dnia wystarczy już tylko umyć garnek tak jak zwykle.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl