Grała w "Słonecznym patrolu". Mówi, co zrobiła, żeby dostać rolę

Carmen Electra, a właściwie Tara Leigh Patrick zadebiutowała w latach 90. Zaczynała jako piosenkarka. Supportowała Prince'a , nazywanego księciem popu. To właśnie jemu zawdzięcza swój pseudonim.

W 1996 jej zdjęcia pojawiły się w magazynie "Playboy". Rok później otrzymała angaż do roli Lani McKenzie w serialu "Słoneczny Patrol". Jak wyznała w rozmowie z "USA Today", żeby dostać się do obsady, okłamała producentów - powiedziała, że doskonale potrafi pływać w oceanie i czuje się w nim jak ryba w wodzie. W rzeczywistości nigdy tego nie robiła.

Carmen Elektra wystąpiła w "After Baywatch: Moment in the Sun", dokumencie poświęconym "Słonecznemu patrolowi". Opowiedziała o kultowych scenach biegu po plaży czy wspólnym surfowaniu. W pewnym momencie otworzyła się na temat trudnych doświadczeń. Aktorka miała usłyszeć, że "jest za gruba".