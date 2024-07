Grała w "Słonecznym patrolu". "Wszyscy wszędzie uprawiali seks"

Pamela Anderson pojawiła się w trzecim sezonie "Słonecznego patrolu". Aktorka miała bardzo narzekać na to, że jej postać ma mało kwestii i wszystko skupia się wokół biegania w obcisłym stroju kąpielowym po plaży. Anderson miała prosić o to, by scenarzyści rozbudowali jej postać. W późniejszych latach Pamela bez oporu mówiła, co działo się za kulisami.