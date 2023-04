Grała w "Złotopolskich". Dziś Polka jest gwiazdą Hollywood

Beata Późniak skończyła 30 kwietnia 63 lata. Polka w latach 80. zdecydowała się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Jej kariera aktorska nabrała tempa - zaczęła występować u boku największych zagranicznych gwiazd. Co dziś się dzieje w jej życiu?