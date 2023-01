W latach 80. Polka zachwyciła świat. Oto co robi dziś

Pomocną dłoń do zagubionej aktorki wyciągnęła Elżbieta Czyżewska. Joanna Pacuła zamieszkała u koleżanki po fachu. Przyjaźń dwóch artystek zakończyła się tak szybko, jak się zaczęła. Kulisy ich konfliktu do dziś nie są znane. Pacuła nie załamała się niepowodzeniem. Postanowiła dalej walczyć o to, aby zaistnieć w Hollywood. Po długich staraniach otrzymała telefon, który zmienił jej życie. Zadzwonił do niej Michael Apted, który kręcił film "Park Gorkiego". Szukał nieznanej aktorki z Europy Wschodniej.