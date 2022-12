Gramy z Gestem! 18 grudnia 2022 roku w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej

To prawdziwa Gwiazdka z Gwiazdami - do zabawy i świątecznego stołu zaproszą mistrzowie kuchni Adam Borowicz (autor programu kulinarnego-podróżniczego Co je Borowicz na Śląsku, juror kulinarnego show Family Food Fight. Pojedynek na smaki) i Marcin Piotrowski (mistrz świata w grillowaniu, wielokrotny medalista międzynarodowych konkursów kulinarnych).