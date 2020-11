Grażyna Torbicka o macierzyństwie. Ostro i z oburzeniem

Grażyna Torbicka o życiu prywatnym

Grażyna Torbicka o małżeństwie i macierzyństwie

"…. czuję się jak prawdziwa kobieta. Nie jestem instytucjonalną żoną, ale kobietą mającą swój dom, swoje pasje, swoją pracę. Nie wymagam od męża, by traktował mnie jak schematyczną kapłankę domowego ogniska i zachowywał się jak głowa rodziny. Nie dzielimy obowiązków na "żonine" i "mężowskie" . Jeżeli coś robimy, to dla satysfakcji, po to, by sprawić przyjemność drugiej osobie", mówiła w jednym z wywiadów.

Jednak wygląda na to, że ostatnio cierpliwość Grażynie Torbickiej się skończyła i przy kolejnym pytaniu o dzieci i macierzyństwo, w wywiadzie dla "Życia na gorąco" wyznała oburzona: "Absurdalna dyskusja na ten temat trwa. Czytam to i reaguję, jakby były we mnie dwie Grażyny. Pierwsza czuje się dotknięta, cała się w sobie kurczy. A druga mówi: czy to jest temat do publicznej dyskusji? To moja sprawa".