Aktorka pojawiła się 17 listopada 2022 roku na uroczystej gali plebiscytu Wszechmocne. W rozmowie z Wirtualną Polską opowiedziała m.in. o kobietach, które ją inspirują. Jak przyznała - są to osoby, które poza realizacją siebie, wpływają na otoczenie. “To mi szalenie imponuje, że losy Polski, świata, klimatu, o to wszystko trzeba walczyć i one pięknie to robią” - mówiła Grażyna Wolszczak.

