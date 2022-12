Greenwashing: Jak czytać metki i nie dać się nabrać na hasła reklamowe?

Nauczmy się rozróżniać materiały, z których wykonane są ubrania. Wybierajmy przede wszystkim naturalne tkaniny. Nie od dziś wiadomo, że poliester to największy wróg planety. Jego produkcja powoduje niewyobrażalne zanieczyszczenia. Do tego zakładanie ubrań wykonanych z poliestru to tak naprawdę noszenie na co dzień plastiku, w którym nasza skóra nie oddycha.