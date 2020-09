WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Partnerem treści jest Clue PR Business Fashion Environment Summit: pierwsza konferencja o zrównoważonym rozwoju w regionie CEE Zrównoważony rozwój jest coraz bardziej widoczny w różnych obszarach gospodarki – także w świecie mody. U jego podstaw leży dbałość o środowisko naturalne oraz zapewnienie dobrobytu następnym pokoleniom. Już wkrótce światowi eksperci i aktywiści spotkają się, by dyskutować na temat przyszłości biznesu prowadzonego zgodnie z tą ideą. Wśród zaproszonych gości będą m.in. Anja Rubik, polska modelka, projektantka mody i działaczka społeczna, a także JNW Maksymilian, książę Lichtensteinu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Anja Rubik (ONS.pl) 22 września 2020 r. w Muzeum Polin w Warszawie światowi eksperci i aktywiści spotkają się na inauguracyjnej edycji konferencji, aby dyskutować o przyszłości biznesu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju i czynnikami ESG. Na zaproszenie Vogue Polska, organizatora wydarzenia, w roli głównych prelegentów zgodzili się wystąpić między innymi: JNW Maksymilian Książe Liechtensteinu, Samata Pattinson, Alexi Lubomirski i Robert van de Kerkhof. Partnerem merytorycznym konferencji jest Boston Consulting Group - ekspert w dziedzinie sustainability. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Vogue Polska inicjatorem dyskusji w regionie CEE Idea zrównoważonego rozwoju od wielu lat wpływa na reguły działania międzynarodowej gospodarki i nadaje kierunek światowej dyskusji o branży fashion. Już teraz przemysł odzieżowy i obuwniczy odpowiada aż za 10 proc. emisji węgla i 20 proc. zużycia wody w skali globalnej. Będzie jeszcze gorzej, bo zapotrzebowanie na produkcję odzieży ciągle wzrasta, a szacunki wskazują, że do 2030 roku odpady osiągną skalę 148 ton. Konieczność zmian w biznesie modowym i potrzeba opracowania nowych rozwiązań dla przemysłu stały się motywacją do stworzenia Business Fashion Environment Summit – pierwszej tego typu konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej. Za organizację wydarzenia odpowiada Vogue Polska – lider w dziedzinie branży fashion. Głównym partnerem merytorycznym jest Boston Consulting Group – międzynarodowa firma doradztwa strategicznego i ekspert w dziedzinie sustainability. Celem konferencji jest kształtowanie strategii biznesowych, zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, zwiększanie świadomości w zakresie możliwych rozwiązań problemu nadmiernej degradacji środowiska przez przemysł oraz stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń, które pozwolą realnie poprawić funkcjonowanie branży. Inauguracyjna edycja BFES odbędzie się w formule hybrydowej – prelegenci będą występować zarówno ze sceny auli w Muzeum Polin jak i zdalnie z wybranych lokacji na całym świecie. Słuchacze będą mogli obejrzeć całą konferencję online w formie live streamingu, który będzie dostępny bezpłatnie. Światowej sławy leadearzy podczas BFES Na konferencji wystąpią światowej sławy eksperci i aktywiści związani z branżą modową, przemysłem i biznesem. Pośród głównych speakerów znajdą się: JNW Maksymilian Książe Liechtensteinu – CEO LGT Group – największa prywatna grupa w obszarze bankowości i zarządzania aktywami, projektantka i filantropka Samata Pattinson, fotograf i aktywista Alexi Lubomirski, Robert van de Kerkhof - CCO Lenzing AG - największego producenta włókien syntetycznych na świecie oraz modelka i aktywistka Anja Rubik. Nie są to jedyne wielkie nazwiska, które pojawią się na BFES. Pełna lista prelegentów, razem z harmonogramem wydarzenia, zostanie ujawniona wkrótce. Moda w zgodzie ze środowiskiem Zrównoważony rozwój, czyli sustainability, to wciąż umacniający się sposób zarządzania gospodarką, u którego podstaw leży środowisko naturalne, a który za cel obiera zapewnienie dobrobytu społeczeństwa w kolejnych pokoleniach. Eksploatacja zasobów naturalnych, szczególnie nieodnawialnych źródeł, nadmierna emisja zanieczyszczeń, prowadząca do degradacji ekosystemu to problemy, które w dobie gwałtownego rozwoju przemysłu stają się coraz bliżej nas, grożąc nieodwracalnymi zmianami. Zaangażowanie największych producentów i przedsiębiorców jest niezbędne dla odwrócenia szkodliwej tendencji i poprawienia kondycji naszej planety. W model sustainability wpisane są czynniki ESG (environment, social responsibility, governance), których analiza pozwala ocenić firmę pod kątem tego, czy prowadzi biznes w sposób korzystny dla środowiska. Niezwykle istotne pozostaje także kreowanie świadomych praktyk pośród konsumentów, którzy robiąc zakupy mogą wybierać spośród marek działających w zgodzie z sustainability. Społeczna odpowiedzialność jest niezwykle ważnym elementem zrównoważonego rozwoju. Wydarzenia pokroju Business Fashion Environment Summit mają zasadnicze znaczenie dla kształtowania nowych modeli biznesowych i wypracowywania rozwiązań, mających realny wpływ na naszą przyszłość.