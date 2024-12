Grudniowe niebo w twojej szkatułce

Grudniowy Zimny Księżyc, ostatnia pełnia w kalendarzu, od wieków fascynuje swoim wyjątkowym blaskiem i aurą tajemniczości. Jego nazwa wywodzi się z tradycji rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, którzy nazywali go "Cold Moon" wskazując na surowy, zimowy charakter grudniowych nocy. Zimny Księżyc pojawia się na niebie w momencie najgłębszej ciemności, kiedy dni są najkrótsze, a noce najdłuższe. To przejściowy czas, o którym mówi się, że najciemniej jest przed świtem. Ostatnia pełnia w roku to doskonała okazja na refleksję.