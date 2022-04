Gry planszowe dla najmłodszych. Świetna zabawa już dla dwulatków

Zasady gry: Rodzinka Grywalskich wybrała się do Parku Dinozaurów. Lecz co to? Dinozaury rozbiegły się po parku, a w radiu właśnie zapowiedziano deszcz meteorytów. Pomóżcie dinozaurom wrócić do ich wybiegów, zanim rozpęta się kosmiczna burza. "Park dinozaurów" to gra, która rozwija się razem z dziećmi – po pokonaniu poziomu podstawowego można w niej wspólnie zmagać się z coraz trudniejszymi zadaniami.