Grzyby w śmietanie. Jak przyrządzić klasyczne duszone danie jesieni?

Grzyby w śmietanie – klasyczny przepis

1. Oczyść i umyj grzyby, a następnie pokrój w paski i włóż do rondla z rozgrzanym masłem . 2. Duś grzyby kilkanaście minut i często mieszaj. 3. Obierz cebulę, pokrój w cienkie plastry i usmaż na maśle, a kiedy się zarumieni wyjmij i dodaj do grzybów – przypraw dokładnie i duś całość jeszcze przez chwilę. 4. Zalej śmietaną i zagotuj grzyby, przez cały czas mieszając. 5. Posiekaj natkę pietruszki i dodaj na samym końcu razem z solą i pieprzem. 6. Grzyby w śmietanie możesz jeść same albo z dodatkiem pieczywa czy purée .

Grzyby duszone – pomysł na słoiki

1. Dokładnie oczyść, opłucz i odsącz grzyby, a następnie pokrój je w plasterki.

2. Rozpuść masło w dużym rondlu, dodaj cebulę i podsmażaj do zeszklenia.

3. Następnie dodaj grzyby, cały czas mieszaj do wyparowania całej wody i dopraw do smaku.

4. Przełóż duszone grzyby do słoików, zakręć i pasteryzuj przez 30 minut.