Sosna i tym razem nie zawiodła, wrzucając filmik, w którym chwali się typowo jesiennym strojem. Na pierwszy plan wysuwa się marynarka. Nie jest tajemnicą, że to ponadczasowy element garderoby, który pasuje do wszystkiego. Jednak aktorka postawiła na zamszową wersję w najmodniejszym, czekoladowym odcieniu .

Do tego dobrała dzianinową koszulkę z kołnierzykiem oraz granatowe jeansy. Dużą uwagę zwracają też akcesoria, które wpisują się w ten "westernowy" look. Szeroki pasek, srebrne kolczyki i beżowy kapelusz to "wisienka na torcie".