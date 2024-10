Tak ubrała się na event. Wrażenie zrobiła skórzana, rozcięta spódnica

Modelka i prezenterka często chwali się w mediach swoimi niebanalnymi outfitami. Trzeba przyznać, że wychodzi jej to świetnie i śmiało można powiedzieć, że jest jedną z najlepiej ubranych Polek. Wszystko za sprawą dobrego wyczucia stylu i podążania za aktualnymi trendami, co stało się również w tym przypadku.

Do tego wybrała basic'owy gładki golf i mega wysokie kozaki, które także przykuwają uwagę. Wycięcie na długiej spódnicy sprawiło, że ten model obuwia jest bez problemu widoczny. Całość podkreśliła złotą biżuterią oraz bordową torebką.

