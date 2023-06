Gwiazdy lansują nowy trend. Pokochały ubrania z efektem ombre

Uwaga: trend alert! Tego lata mamy do czynienia z eksplozją kolorów i choć basicowe odcienie można włożyć zawsze, to na chwilę odkładamy je w głąb szafy. Teraz najmodniejsze ubrania to te z efektem ombre. Polega na tym, że kolory płynnie przechodzą jeden w drugi. Polskie i zagraniczne gwiazdy już podłapały temat.