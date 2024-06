Gwiazdy oszalały na jej punkcie. Oto najmodniejsza torebka sezonu

Choć domy mody, takie jak Chanel, Dior czy Saint Laurent, mają ugruntowaną pozycję, to z pewnością marzą o tym, by w ich nowych kolekcjach znalazł się choć jeden element, który stanie się wszechobecnym viralem . Tak stało się w kilka sezonów temu w przypadku klapek "oran sandals" od Hermès. Z kolei w tym roku bezapelacyjnie prym wiedzie dom mody Alaïa.

Można by powiedzieć: nic odkrywczego. Jednak z jakiegoś powodu ujęła influencerki i gwiazdy, także na polskim podwórku. Ceny najprostszych, jednokolorowych, skórzanych modeli zaczynają się od 4500 zł . Jednak na rynku nietrudno teraz o dużo tańszy zamiennik.

Agnieszka Woźniak-Starak jest na bieżąco z trendami, ale nie należy do grona kobiet, które tak łatwo im ulegają. Jednak okazuje się, że czarna torebka w kształcie serca na długim pasku wkradła się do jej szafy. Dziennikarka dobrała ją do obcisłej, czerwonej sukienki z prześwitami, w której pokazała się na premierze platformy streamingowej.