Makijaż w stylu "Lewej" podbija sieć. Jak go zrobić?

Zdaje się, że mocne makijaże odeszły już do lamusa. Teraz liczy się naturalność. Coraz więcej kobiet decyduje się na "make-up no-make up". Właśnie dołączyła do nich Anna Lewandowska. Na swoim Instagramie pokazała jak go zrobić. To prostsze niż mogłoby się wydawać.

Anna Lewandowska nie może narzekać na brak obowiązków. Mimo to udaje się jej znaleźć czas, żeby o siebie zadbać. Ostatnio pokazała, jak zrobić jeden z najmodniejszych makijaży tego sezonu. "Make-up no-make up" podbił serca wielu kobiet. Jest bardzo prosty w wykonaniu i co najważniejsze - nadaje świeżego, dziewczęcego wyglądu. Idealny wybór na lato.

Jak zrobić "make-up no make-up"?

"Make-up no make-up" to makijaż, którego nie widać. Daje niezwykle naturalny i świeży efekt. Podkreśla to, co w nas najpiękniejsze. Jak go zrobić? Zdrowa i zadbana skóra gra tu pierwsze skrzypce. Powinna być miękka i nawilżona. Przed przystąpieniem do malowania posmaruj ją grubą warstwę kremu nawilżającego.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Po aplikacji kremu czas na wyrównanie kolorytu skóry. Sięgnij po lekki podkład bądź krem BB, który zamaskuje zaczerwienienia czy niedoskonałości. Postaraj się użyć go w jak najmniejszej ilości. Wklep go dłonią lub gąbką. Po podkładzie czas na róż i bronzer. W tym przypadku sprawdzi się ten w kremie, bowiem daje niezwykle naturalny efekt. Nie zapomnij o dokładnym wyczesaniu brwi i pomalowaniu rzęs. Wystarczy, że delikatnie muśniesz końcówki szczoteczką, aby nieco je podkreślić. To tyle, makijaż gotowy.

"Make-up no-make up" w stylu Lewandowskiej. "Cienie skradły moje serce"

Anna Lewandowska jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie często dzieli się poradami dotyczącymi diety czy ćwiczeń. W jednym z ostatnich postów zrobiła wyjątek, bowiem pokazała, jak wykonać prosty "make-up no make-up".

Anna Lewandowska bez makijażu © Instagram.com | annalewandowska

Pokazała się przy tym bez grama makijażu, co w dzisiejszych czasach uchodzi za akt odwagi. Niewielka ilość kosmetyków i brak cieni na oczach uwydatniły piękny kolor tęczówki Lewandowskiej.

Anna Lewandowska w naturalnym makijażu © Instagram.com | annalewandowska

Całość prezentowała się niezwykle świeżo i delikatnie. Fanki nie szczędziły komplementów. "Piękny makijaż, fajnie podbił tęczówkę oczu", "Cienie na powiekach skradły moje serce", "Co za glow — przepięknie!" - czytamy wśród setek komentarzy.

Anna Lewandowska w naturalnym makijażu © Instagram.com | annalewandowska

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

© Materiały WP