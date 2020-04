Gwyneth Paltrow pokazała dzieci. To gratka dla fanów

Gwyneth Paltrow i dzieci - rzadki widok

Gwyneth udało się nawet namówić swoje pociechy na wspólne zdjęcie. To gratka, bo dzieci Paltrow i Chrisa Martina bardzo rzadko pojawiają się w mediach społecznościowych. Raz, że rodzice nie chcą szafować ich wizerunkiem, dwa - nastolatki same nie chcą wystawiać się na internetową popularność.

Ale od czasu do czasu udaje się podejrzeć, jak zmieniają się wychowane w Hollywood nastolatki. I choć z opublikowanego przez Gwyneth Paltrow zdjęcia ciężko wywnioskować to definitywnie, Apple wydaje się być bardzo podobna do mamy. Odziedziczyła po niej piękne oczy i jasne włosy. Ciekawe, czy w najbliższym czasie nastolatka zdecyduje się pokazać całą twarz na profilu mamy. Póki co pozostaje nam czekanie na kolejne urywki z życia Paltrow, które pojawiają się na Instagramie.