Hairshaming uprawiają przede wszystkim młodzi. Może dotknąć każdego

Pani Ewa na początku nie odnosiła się do negatywnych komentarzy, później stwierdziła jednak, że nie powinniśmy ignorować trudniejszych czy budzących kontrowersje tematów. Dziś odpisuje każdej osobie, która zaczepia ją w taki sposób. – Odpowiadam, że to moje życie, moja sprawa i nikt nie będzie decydował, co powinnam ze sobą zrobić. Wiele osób tłumaczy się wolnością wypowiedzi. Uważają, że skoro ktoś wrzucił zdjęcie do sieci, mogą dowolnie je skomentować. To nie działa w ten sposób – przekonuje w rozmowie z WP Kobieta.