Każde ciało zasługuje na bikini. Każde może je nosić, nie każde czuje się na siłach

W mijającym właśnie tygodniu bikini obchodziło swoje 75-lecie. Odkąd się pojawiło, wzbudzało wielkie emocje. Kobiety wstydziły się w nim pokazywać, bojąc się, że odkrywa zbyt wiele. Wątpliwości, co do jego ubioru, mają niestety do dziś. Tylko dziś, nie opierają się one na wstydzie przed pokazaniem ciała, a trudnościach z poradzeniem sobie z niestosownymi komentarzami i ocenami ze strony innych, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Czasem zostają w głowie tak długo, że powodują wieloletnią blokadę, nawracające ataki paniki i załamania nerwowe.