Hamak ogrodowy – must have w ogrodzie w stylu boho

Styl boho na ogół kojarzy się z odzieżą nawiązującą do hipisów albo z wnętrzami inspirowanymi bohemą artystyczną. Rzadziej mówi się o nim w kontekście aranżacji ogródka. A szkoda, bo styl boho w ogrodzie może przyczynić się do stworzenia przytulnego i oryginalnego zakątka. Żeby w pełni cieszyć się jego urokiem, warto sięgnąć po wypoczynkowe hity tego sezonu, czyli hamaki ogrodowe.

Hamak – modny trend ogrodowy 2021

W nadchodzącym sezonie w designie króluje ekologia, oryginalność i komfort. Ogrody mają być strefami relaksu, małymi enklawami spokoju w niespokojnych czasach. Wśród swobodnych roślinnych kompozycji, dorodnych drzew i kwiatowych rabat warto ustawić wygodne meble. W tym roku, obok zestawów z technorattanu, wielką popularnością będą się cieszyć rozmaite meble podwieszane, w tym klasyczne hamaki ogrodowe.

Do jakiego stylu pasują hamaki ogrodowe?Jeśli marzysz o hamaku, możesz go oczywiście zawiesić bez względu na to, w jakim stylu utrzymany jest Twój ogród. Grunt to odpoczynek w miłych warunkach! Przedstawiamy jednak 3 style, w których hamak ogrodowy będzie prawdziwym przebojem.

Ogród w stylu boho

W ogrodzie boho możesz zasadzić właściwie dowolne gatunki roślin – chodzi głównie o to, by tworzyły one kompozycję kolorową i swobodną. Najważniejsze są dodatki – to one odróżniają boho od innych naturalistycznych aranżacji. Obok miękkich poduszek, mebli z plecionek i zwiewnych chust, artystyczny klimat ogródka pomoże stworzyć barwny hamak ozdobiony masą frędzelków.

Ogród w stylu rustykalnym

Ogród w stylu wiejskim (rustykalnym) to w założeniu oaza spokoju. Szumią w nim zielone krzewy, pachną zioła, a kolorowe kwiaty kołyszą się na wietrze. Jest przytulnie, sielsko i nieco sennie – panuje idealna atmosfera do leniwego odpoczynku z rodziną, czytania książki czy krótkiej drzemki. A gdzie najlepiej odpoczywać, jeśli nie w hamaku? Do bezpretensjonalnego „dzikiego” ogródka świetnie będzie pasował prosty hamak z jasnego płótna lub pastelowej siatki.

Ogród w stylu nowoczesnym

Nowoczesne ogrody czasem kojarzą się z brakiem przytulności. Ich design jest najczęściej minimalistyczny, oparty na symetrii i geometrycznych formach. Dominują w nich równo przystrzyżone krzewy, a oszczędne rabaty poprzecinane są żwirowymi alejkami lub betonowymi murkami. Gdzie tu miejsce na hamaki ogrodowe kojarzące się ze swobodą i artystycznym nieładem? Wbrew pozorom ten element może dodać nowoczesnemu ogrodowi sporo charakteru. Biały hamak na oryginalnym stelażu będzie rozwiązaniem zarówno eleganckim, jak i przykuwającym uwagę.

Hamak w ogrodzie boho – musisz go mieć!

Ogrodowe hamaki są po prostu stworzone do ogrodu w stylu boho. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że boho uwielbia egzotyczne dodatki! Eklektyzm, oryginalność i miks różnych kultur to kwintesencja tego stylu. Meksykańskie girlandy, marokańskie pufy, tureckie dywany czy japońska ceramika w stylu boho mogą egzystować obok siebie, i co więcej, wspaniale się uzupełniać. Kojarzący się z tropikami hamak ogrodowy będzie wisienką na aranżacyjnym torcie.

Innym wyznacznikiem boho jest komfort użytkownika. W tym stylu bardzo ważny jest nieformalny charakter aranżacji, stwarzający atmosferę sprzyjającą relaksowi. Kompozycje roślin mają być nieco niedbałe i wymagające minimum pracy. Ustawienia mebli ogrodowych i dekoracji – swobodne i bezpretensjonalne. Dopasowujący się do ciała hamak idealnie wpisuje się w tę koncepcję. Szczególnie wygodne jest tzw. krzesło brazylijskie, czyli rodzaj hamaka, w którym można usiąść. Taką alternatywę dla ogrodowych foteli łatwo znajdziesz na Homebook.pl

Jaki hamak wybrać do ogrodu w stylu boho?

Skoro powiedzieliśmy, że hamaki pasują do boho ze względu na egzotyczne pochodzenie, czas przedstawić wiszące łóżka w stylach typowych dla różnych krajów.

Hamaki brazylijskie– wykonane z miękkiej bawełnianej tkaniny i często ozdobione malowniczymi frędzlami. Występują też w formie wspomnianych krzeseł hamakowych.

Hamaki meksykańskie (hamaki Majów) – obszerne i lekkie, są wykonywane z siatki o luźnym splocie. Ich cechą charakterystyczną są kolorowe pasy. Doskonale przepuszczają powietrze, są więc idealne na upalne dni.

Hamaki ekwadorskie – podobne do meksykańskich, również bardzo kolorowe i tkane w pasy. Często posiadają ozdobne siatki i frędzle.

Hamaki z Nikaragui– duże hamaki o grubym, przypominającym sieć splocie. Swobodnie zmieści się na nich więcej niż jedna osoba.

Wśród hamaków ogrodowych wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje – dość mocno napięte hamaki z drążkiem i luźniejsze hamaki bez drążka. Oprócz tego hamaki możemy rozróżnić pod względem sposobu ich zawieszania. Najprostszy i najczęściej spotykany jest hamak ogrodowy bez stelaża – jego wadą jest konieczność mocowania na dwóch odpowiednio rosnących drzewach. Coraz większą popularnością cieszą się więc hamaki ogrodowe ze stelażem, pozwalające na zawieszenie właściwie w dowolnym miejscu.

Jak zawiesić hamak w ogrodzie boho?

To proste! Zdecydowałaś już, że tej wiosny wieszasz w ogrodzie hamak, ale zastanawiasz się jak go właściwie zamocować? W przypadku hamaka ze stelażem sprawa jest bardzo prosta – wystarczy postępować zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli chodzi o klasyczny hamak mocowany na drzewie, spieszymy z pomocą!

Krok 1.

Znajdź w ogrodzie 2 silne, grube drzewa. Odległość między nimi powinna wynosić około 4 metrów. Jeśli nie posiadasz takich drzew, ewentualnie wkop w ziemię dwa drewniane lub metalowe słupy.

Krok 2.

Na wysokości 2 metrów obwiąż drzewa podwójnie złożoną liną. Przymocuj do niej karabińczyki.

Krok 3.

Przymocuj hamak do karabińczyków.

Krok 4.

Sprawdź, czy hamak znajduje się dokładnie pośrodku przestrzeni między drzewami, a jeśli nie, wyreguluj liny. Sprawdź, czy hamak znajduje się na właściwej wysokości – tj. 30 cm nad ziemią podczas użytkowania.

Prawdopodobnie każdy kiedyś marzył, by w słoneczny letni dzień wyciągnąć się z książką na hamaku. Jeśli do tej pory nie spełniłaś tego marzenia, ten sezon będzie świetną okazją, by to zrobić – zwłaszcza jeśli Twój ogród utrzymany jest w szalonym stylu boho.

