Hanna Lis zaczyna nowy etap w życiu. Pochwaliła się na Instagramie

Hanna Lis przez wiele lat pracowała jako dziennikarka i prezenterka newsowa. Tuż po studiach trafiła do Telewizji Polskiej, gdzie spędziła (z przerwami) 23 lata.

Nowe wyzwania

Niewiele wiemy natomiast na temat życia prywatnego dziennikarki. Głośno było o rozstaniu pani Hanny z Tomaszem Lisem, którego poślubiła w 2007 roku. Doszło do niego pod koniec 2017 roku. Od tego czasu dziennikarka kryje się ze swoimi wyborami sercowymi. Trudno powiedzieć, czy jest obecnie w związku.

Pani Hanna chwali się za to chętnie córkami: Julią (ur. 1999) i Anną (ur. 2001) Kozińskimi, które są owocem miłości do przedsiębiorcy Jacka Kozińskiego. Młodsza z nich robi karierę w modelingu.

Natomiast teraz dziennikarka postanowiła pochwalić się radosną nowiną – mianowicie: wkrótce przeprowadzi się z mieszkania na warszawskim Powiślu do własnego domu! Zdjęcie z budowy opublikowała na swoim instagramowym profilu.

- Na budowie. New home, new life – napisała pod zdjęciem, do którego pozuje w nowym lokum.