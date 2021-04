Gwiazdy apelują, by Wielkanoc spędzić w domu. Wśród nich Kurowska i Miller

Joanna Kurowska zostaje w domu

Tymczasem jest w Polsce grupa gwiazd i celebrytów, którzy wzięli sobie do serca zalecenia lekarzy i postanowili spędzić święta w domach, wyłącznie w gronie rodzinny. Należy do nich m.in. Joanna Kurowska. Aktorka w rozmowie z Plejadą zdradziła, że w święta odwiedzi ją tylko teściowa, która została zaszczepiona.

"Szanuję obowiązujące restrykcje"

Poważnie do obostrzeń, mimo młodego wieku, podchodzi także Monika Miller. Wnuczka byłego premiera potwierdziła, że nigdzie nie wyjeżdża w święta.

- Szanuję wszystkie obowiązujące restrykcje i zakazy związane z COVID-19. Jeżeli każdy z nas nie weźmie za siebie odpowiedzialności, cała ciężka praca lekarzy i pielęgniarek w tym kraju pójdzie na marne. Widziałam sporo osób, którzy do tematu pandemii podchodzą lekkomyślnie, ale ich zabawa trwa, dopóki rodzic, babcia czy dziecko nie wyląduje w szpitalu, o ile znajdzie się dla niego miejsce - stwierdziła.

- Zostańmy w domach, bo tylko od nas zależy to, ile będzie trwała ta pandemia – zaapelowała w wywiadzie dla Plejady.

