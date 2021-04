Życie Doroty Naruszewicz po rozwodzie. Czy aktorka znalazła już nową miłość?

Dorota Naruszewicz przez 14 lat grała w serialu "Klan" postać Beaty. Aktorka z serialem rozstała się w 2011 roku. Jak zdradziła w jednym z wywiadów, musiał odejść, gdyż tamta rola ją znudziła. Zanim została Beatą Lubicz - Naruszewicz występowała na deskach amerykańskich teatrów. Do Stanów Zjednoczonych przeniosła się dla swojego partnera, późniejszego męża, prawnika Tomasza Żórawskiego.

Rozwód Beaty Naruszewicz

W najnowszym wywiadzie, jakiego udzieliła "Faktowi" Dorota Naruszewicz zdradziła kilka szczegółów ze swojego życia prywatnego. Okazuje się, że aktorka ma świetny kontakt z córkami, z którymi z przyjemnością spędza każdy wolny czas. Nawiązując do zbliżającej się Wielkanocy aktorka zdradziła również, że wspólnie z córkami uwielbia kultywować świąteczne tradycje.

- Mamy świetny kontakt. Można powiedzieć, że stałyśmy się dla siebie partnerkami. One bardzo doceniają ten wspólny czas i tradycje. Nawet nie znudził im się lany poniedziałek. Zresztą mnie też nie. Co roku wody tego dnia jest u nas po kostki. Pilnujemy, tylko by nie oblewać się w łóżkach - powiedziała w rozmowie.