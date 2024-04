Heidi Klum w obiektywach paparazzi. Paradowała w skórzanej sukience

Ostatnio wskoczyła w skórzane spodnie, biały tank top i jeansową kamizelkę, tworząc niezwykle udaną kompozycję. Teraz postawiła na zadziorny total look. Zdjęcia w tej stylizacji zrobili jej paparazzi, gdy zmierzała do studia "America’s Got Talent" (Heidi Klum od lat jest jurorką popularnego talent show).