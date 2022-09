Heidi Klum w skórzanej sukience. Drapieżna stylizacja modelki

Heidi Klum w skórzanej sukience, która była bazą drapieżnej stylizacji

Modelka postawiła na czarną, skórzaną suknię sięgającą do ziemi. Opięty materiał podkreślał jej szczupłą sylwetkę. Kreacja bez ramiączek odznaczała się wycięciem między biustem i pod nim. Heidi Klum dobrała do tego czarną torebkę z oryginalną rączką oraz klasyczną biżuterię. W makijażu postawiła na drapieżne smoky eyes, a włosy miała zaczesane do tyłu w stylu wet look. Warto napomknąć, że znana modelka na wydarzenie przyszła ze swoją 18-letnią córką Leni, która prezentowała się równie rewelacyjnie.