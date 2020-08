Heidi Klum wspomina swój ślub. Zwraca się do męża Toma Kaulitza

Dla wielu to było niemałe zaskoczenie, gdy Heidi Klum poślubiła młodszego o 17 lat ukochanego Toma Kaulitza. Znali się niewiele ponad rok, ale wyraźnie Niemka była przekonana, że jej rodak to właśnie mężczyzna, którego całe życie szukała. Wcześniej była żoną piosenkarza Seala, z którym doczekała się gromadki dzieci i który jak własną traktował jej córeczkę z poprzedniego, nieudanego związku. Ich miłość nie przetrwała próby czasu, ale modelka nie straciła wiary w to, że jeszcze się zakocha.