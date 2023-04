HELLO DAKTYL! Twoja skóra pokocha te kosmetyki

Które kosmetyki z daktylem będą twoje?

W linii HELLO DAKTYL masz do wyboru dwa kremy, które doskonale sprawdzą się przy dziennej i nocnej pielęgnacji. Wyjątkowy Krem Nawilżający to kosmetyk w lekkiej i nowoczesnej konsystencji kremo-żelu, która błyskawicznie się wchłania. Pozostawia cerę wspaniale nawilżoną i złagodzoną. Zawiera drobinki brzoskwiniowej miki, która natychmiast rozświetla skórę i nadaje jej zdrowy, wypoczęty wygląd z efektem blur. Zawiera aż 97,8% składników pochodzenia naturalnego, w tym dobroczynne dla skóry ekstrakty z kwiatów lotosu, azjatycki bhringraj, olej z pestek pomidora, hydrolat z rumianku czy skwalan z trzciny cukrowej.