Hillary Clinton nie szczędzi przytyków Donaldowi Trumpowi. Nawiązuje do afery mailingowej sprzed lat

Trump wytykał aferę mailingową swojej rywalce przy każdej nadarzającej się okazji. Clinton nie pozostała mu dłużna. Po doniesieniach o przeszukaniu willi byłego prezydenta zaczęła publikować prześmiewcze posty na Twitterze, do których dołączała zdjęcia koszulek i czapek ze słynnym hasłem "But Her Emails" ("ale jej maile" - ang.). Stwierdzenie to często padało z ust Donalda Trumpa, gdy wypowiadał się o Hillary Clinton.