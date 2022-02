Historia wyjątkowego uczucia, czyli jak Grzegorz i Célia Krychowiak celebrują swoją miłość?

Autorska marka Grzegorza Krychowiaka

Jeśli natomiast pragniemy przekazać bliskiej osobie prezent szyty na miarę, warto zapoznać się z ofertą Balamonte. Jest to marka, która powstała z pasji Grzegorza Krychowiaka do klasycznej, włoskiej elegancji. Swoją działalność koncentruje na szyciu garniturów i koszul dla kobiet i mężczyzn metodą Made to Measure. Ponadto oferuje kolekcję gotowych garniturów, marynarek, spodni i koszul dostępnych w pełnej gamie rozmiarów. Wszystko to z tkanin renomowanych dostawców z Włoch oraz Wielkiej Brytanii.