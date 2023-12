Horoskop dzienny – 16 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Wodnik – horoskop dzienny, sobota 16.12.2023

Wodnik koniecznie musi wrzucić na luz. Nieważne, co spotkało go w tym tygodniu – to wszystko należy już do przeszłości. Nie ma sensu o tym myśleć, bo i tak nic nie da się już zmienić. Lepiej skupić się na tym, aby solidnie odpocząć i uwolnić głowę od uporczywych przemyśleń. Dobrym pomysłem będzie wycieczka ze znajomymi w jakieś przyjemne miejsce pełne dobrego jedzenia.