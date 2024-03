Horoskop dzienny – 16 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Koziorożec – horoskop dzienny, sobota 16.03.2024

Koziorożec nawet w weekend nie może liczyć na spokój. Wydarzy się coś, co skutecznie go zburzy, w związku z czym trudno będzie później wrócić do równowagi. Mimo wszystko osoby urodzone w tym znaku muszą jakoś trzymać fason oraz robić dobrą minę do złej gry. Ktoś inny – a także dla nich ważny – będzie potrzebować wsparcia. Trzeba będzie opanować własne uczucia, żeby posłużyć silnym ramieniem.