Najlepsze kochanki wśród znaków zodiaku. Krótka lista

Znak zodiaku determinuje wiele cech osobowości, w którym również temperament. Są kobiety z natury bardziej udomowione i pokorne oraz takie, które za drzwiami sypialni pokazują charakter. Kochają namiętnie, nie boją się eksperymentować i niczego się nie wstydzą. Bo niby dlaczego? To wszystko naturalne ludzkie potrzeby, a że przy okazji również przyjemne, to tylko tym lepiej. Oto najbardziej temperamentne i pełne fantazji kochanki w całym zodiaku.

Kobieta spod znaku Barana szaleje w sypialni

Mają ogniste temperamenty – jak przystało na przedstawicielki żywiołu ognia. Są bardzo atrakcyjne, pewne siebie i przebojowe. Wyzwolone i niezależne dobrze znają swoją wartość oraz atuty. Nie boją się ani nie wstydzą ich wykorzystywać, bez wahania wykonują też pierwszy krok, jeśli ktoś im się spodoba. Śmieją się ze społecznych konwencji czy opinii innych kobiet – wiadomo, że im zazdroszczą.

Kobiety spod znaku Barana zakochują się szybko, ale nigdy nie na długo. Uwielbiają ekscytację, jaką niesie ze sobą zauroczenie, ale dłuższy związek je po prostu nudzi. Nie znoszą szczególnie, gdy ktoś próbuje je zdominować albo udomowić. Zawsze szukają nowych przygód i podniet, dlatego tak trudno na dłużej utrzymać ich zainteresowanie. Jednak przygoda z namiętną panią Baran na długo zostaje w pamięci wielu mężczyzn.

Pani spod znaku Bliźniąt wstrząśnie twoim światem

Przedstawicieli tego znaku wyróżnia niesamowity urok osobisty, który jest niezależny od płci. Mężczyźni i kobiety spod tego znaku potrafią być równie atrakcyjni, uroczy i wygadani. Mają swoisty magnetyzm, który przyciąga do nich ludzi, jednak to panie spod znaku Bliźniąt są prawdziwymi łowczyniami serc. Bardzo łatwo się zauroczyć kobietą urodzoną w tym znaku, która po prostu ma w sobie to coś. Humor i fantazję, która fascynuje kolejnych partnerów.

Pani spod znaku Bliźniąt to kochanka doskonała, dla której nie ma tabu. Wie, co robić, aby wszystkim było dobrze – a ci "wszyscy" to częściej więcej niż dwie osoby w tym samym czasie. Kobiety Bliźnięta nie nadają się bowiem do związków monogamicznych, są kapryśne i szybko się nudzą, dlatego na wszelkie sposoby urozmaicają sobie życie erotyczne. Nie zaakceptują partnera, któremu to przeszkadza.

Lwica nigdy nie ma dość namiętnych podbojów

Kolejną ognistą kobietą jest Lwica, dominująca zarówno w życiu, jak i w sypialni. Bardzo trudno ją zadowolić, ponieważ jest niezwykle wymagająca. Poszukuje kochanka, który będzie w stanie spełnić wszystkie jej fantazje, a z pewnością nie narzeka na brak wyobraźni. Panie urodzone w tym znaku nieustannie flirtują, to dla nich naturalne jak oddychanie, i często wdają się w kolejne romanse. Stabilizacja ich nie interesuje.

Lwica lubi zbierać nowe doświadczenia, dlatego nie jest łatwo jej zaimponować. Jeśli kochanek okaże się słaby lub zbyt egoistyczny, z pewności wypomni mu wszystkie błędy, ale też nauczy nowych sztuczek. Kobiety spod tego znaku nie boją się przejmować inicjatywy, co może przestraszyć niektórych kandydatów, np. tych zbyt zarozumiałych, którym wydaje się, że są bogami seksu. Lwica udowodni im, że bogini jest tylko jedna.