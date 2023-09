Wampiry energetyczne rodzą się w tych trzech znakach. Ciężko z nimi żyć

Lew – nie chce, ale musi

Zodiakalne Lwy uwielbiają być w centrum uwagi, więc nic dziwnego, że gdziekolwiek się pojawią, tam natychmiast zajmują całą wolną przestrzeń dzięki swojemu przerośniętemu ego. To znak dominujący, z ambicjami wielkiego przywódcy, który uważa, że ma zawsze rację. Często prowadzi to do zachowań toksycznych, ponieważ Lew nie pozwoli nikomu dojść do głosu – to on musi mieć pierwsze i ostatnie słowo.