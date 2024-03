Horoskop dzienny – 19 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Wodnik – horoskop dzienny, wtorek 19.03.2024

Osoby urodzone w znaku Wodnika będą miały do załatwienia coś ważnego, czego nie da się dłużej odkładać. Jeśli nie wiedzą, co to takiego… tym gorzej dla nich! We wtorek nie warto godzić się nikomu pomagać ani wyświadczać przysług, szybko odbiją się czkawką, a co gorsza – gdy Wodnik sam znajdzie się w kłopocie, nie będzie mógł liczyć na wzajemność. Nie warto się starać dla kogoś, kto na to nie zasługuje.