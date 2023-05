Najbardziej zawzięte znaki zodiaku. Nigdy nie wybaczają

Skorpion starannie zaplanuje zemstę

Osoby urodzone w tym znaku nie mają wobec bliźnich wielkich oczekiwań. W zasadzie od początku spodziewają się zdrady, więc wcześniej odpowiednio się przygotowują. Nie potrafią wybaczyć, bo wydaje im się to niepraktyczne. Przecież jeśli ktoś już raz wyrządził im krzywdę, to jasne, że zrobi to ponownie. W przeciwieństwie do innych znaków zodiaku, Skorpion nie tylko nie potrafi wybaczyć, ale wytrwale planuje zemstę. Nawet jeśli miałoby mu to zająć całe lata, to w końcu odpowie pięknym za nadobne i ten, kto ośmielił się go urazić, przekona się na własnej skórze, co znaczy gniew Skorpiona.