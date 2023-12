Horoskop dzienny – 20 grudnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Baran – horoskop dzienny, środa 20.12.2023

Praca zawodowa sprawi dzisiaj Baranowi wiele satysfakcji. Gdy wszyscy wokół powoli wchodzą w świąteczny nastrój, on odkryje, że ma jeszcze kilka ważnych zadań do wykonania. Lepiej się z tym pospieszyć, bo dzień jest krótki, a obowiązków sporo. Żarty się skończyły i czas dokupić brakujące prezenty. Baran uzna to za wyjątkowo upierdliwe zadanie, ale to nie zmienia faktu, że trzeba je wykonać.