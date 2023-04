Horoskop dzienny – 23 kwietnia. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Waga – horoskop dzienny, niedziela 23.04.2023

Niedziela minie Wadze szybko i bez większych ekscytacji. Będzie to spokojny dzień, który poświęci w całości temu, co najbardziej lubi robić. Może postanowi wybrać się na spacer, może zostanie w domu z książką – wybór należy do niej. Na cokolwiek się zdecyduje, na pewno nie będzie tego żałować. Zrelaksuje się, wypocznie i poczuje znacznie lepiej we własnej skórze. W poniedziałek obudzi się wypoczęta.