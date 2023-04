Zdradzą każdą tajemnicę. Te znaki to najwięksi plotkarze

Skorpion zawsze szuka na kogoś haka

Skorpion to bardzo tajemniczy znak. Ma własne zasady, którymi kieruje się w życiu, a które mogą wydawać się... dyskusyjne moralnie. Osoba urodzona w tym znaku jest znakomitym słuchaczem, do tego cechuje się spostrzegawczością i znakomitymi zdolnościami obserwacyjnymi. Zapamiętuje wszystko i od razu zastanawia się, jak mogłaby to wykorzystać. Skorpiony są bowiem wyrachowane i zawsze szukają przydatnych informacji na czyjś temat. To przeciwnicy, z którymi lepiej nie zadzierać. Wiedza kojarzy im się z władzą, a plotki to kolejny sposób demonstracji siły.