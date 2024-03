Horoskop dzienny – 5 marca. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby

Bliźnięta – horoskop dzienny, wtorek 5.03.2024

Bliźnięta zmierzą się we wtorek z huśtawką nastrojów, której same nie będą do końca rozumieć. Coś, co wytrąciło je z równowagi, oddziałuje z wielką siłą, pociągając za sobą niszczące skutki. Jeśli Bliźnięta chcą poczuć się lepiej, muszą znaleźć powód, dlaczego czują się źle. Będzie to wymagało dużo wysiłku i samoświadomości, a to spore wyzwanie dla osób spod tego znaku.